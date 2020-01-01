فوبيا إيزاك يتصدر التوب الجزائري على تطبيق أنغامي

تصدر الفنان الجزائري فوبيا إيزاك، بأغنيته الجديدة فايس 2 فايس التوب الجزائري على تطبيق أنغامي، في أقل من يومين، وقد لاقت الأغنية أصداء جد إيجابية من طرف المستمعين.

كان من المفروض أن تنزل الأغنية على طريقة الفيديو كليب، لكنه ألغي تصويره لإصابة الرابر فوبيا بفيروس الكورونا، و قرر إصدارها رغم ذلك، وهذا لم يمنع فوزها بأعلى المراتب بعد ما قام فوبيا إيزاك بمشاركتها مع متابعيه عبر أنغامي.

"فايس 2 فايس"، من كلمات فوبيا إيزاك نفسه و الحان البيتمايكرفريزي بيت و توزيع شركة شبكة نات، أول شركة إنتاج جزائرية التي آمنت بإمكانية تطوير موسيقى الراب في الجزائر وجعلها فنًا أساسيًا و في متناول جميع شرائح المجتمع.

وقد أعلن فوبيا إيزاك أن هذه الأغنية ستتبع بأغاني أخرى ستطرح في الأسابيع المقبلة، في انماط مختلفة و متنوعة التي يتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

الجدير بالذكر أن أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم أنغامي المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.