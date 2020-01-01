محافظ الغربية ينعي وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نيابة عن أهالي محافظة الغربية بخالص الحزن والأسى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قائًلًا إن الفقيد أفنى عمره لخدمة أهالي المحافظة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان.

كان قد تم تشييع جثمان "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالي في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر، وقال "عاطف" نجل الطبيب أنه تم دفن الجثمان بجوار جثمان والده تنفيذا لوصيته قبل وفاته وأن يكون دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة البحيرة.

كانت أسرة طبيب الغلابة استقبلت عددا من أقاربه وتم نقله لمحافظة البحيرة ودفنه بمقابر عائلته، وكان أعلن وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، عن وفاة والده بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء، وكان طبيب الغلابة قد تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الشائعات حول وفاته، ولكن أسرته أكدت الخبر.

ولد الدكتور محمد مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقرت مع أسرته هناك، وتخرج من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، ثم ١٥ جنية وذلك قبل وفاتة بحوالى عام.

وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان ويقوم بعمل تحاليل بالمجان لهم داخل عيادتة الخاصة بمدينة طنطا.

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