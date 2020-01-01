هيثم شعبان: لاعبو سيراميكا كليوباترا حصلوا على كافة مستحقاتهم وشكرا لأبو العينين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:15 م
هيثم شعبان
هيثم شعبان
علي نبوي

وجه هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد أبو العينين على الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين.

المدير الفني شدد على أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات.

وأردف قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كليوباترا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة الرياضة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".

وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".

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