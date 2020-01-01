هيثم شعبان: لاعبو سيراميكا كليوباترا حصلوا على كافة مستحقاتهم وشكرا لأبو العينين
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:15 م
علي نبوي
وجه هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد أبو العينين على الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين.
المدير الفني شدد على أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات.
وأردف قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كليوباترا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة الرياضة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".
وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".
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