4 سنوات على قضية سيدة الكرم.. تعرف عل قصة تعرية "عجوز المنيا" (تقرير)

قبل 4 سنوات حتى الان ومازالت السيدة سعاد ثابت البالغة من العُمر 70 عامًا والمعروفة بـ " سيدة الكرم.. أو عجوز المنيا"، تلك السيدة القبطية التي تدور علي قدميها بين المحاكم لكي تحصل على حقها أملًا في تخفيف آلام التي رأته طوال هذه الفترة، إذ قام 3 رجال بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، إثر ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ابن المجني عليها، قبطي متزوج، وربة منزل متزوجة آنذاك.





وقع الحادث في مايو 2016، داخل قرية الكرم بابوقرقاص في محافظة المنيا، ثار أهالي القرية والقرى المجاورة، ورغم تقديم عمدة القرية، عمر راغب، رواية تُنافي أقوال سيدة الكرم، إلا أن الحقيقة بزغت مثل الشمس مع مرور الأيام، إذ قال المتهم م.ز، الذي نفى خلال التحقيقات حينها ارتكابه للواقعة، أنه تعاطف مع السيدة عندما رآها عارية في الشارع، فقام بتغطيتها، ما يُثبت حدوث الواقعة.





تحقيقات النيابة





جاء في تحقيقات النيابة، أقوال المتهم الرئيسي، نظير.إ، 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، والذي قال «عرفت أن فيه علاقه بين أشرف دانيال ومراتي (ن. ر. ف)، ونفي المتهم الثاني، رمضان.م، 56 سنه، فني خراطة بالوحده المحلية، جميع تهم الحرق والتعدي والإصابة الموجه آليه، وقال: "كنت نايم في البيت، وجم خبطوا على وفتحت وخدوني المركز وده كل اللي حصل"، "مفيش خلافات بيني والمجني عليهم، بس فيه خلافات بين نظير أبن أختي وبين أشرف دانيال بسبب موضوع مرات نظير وأشرف".





كما نفي المتهم مجدي.م، 51 سنة، مصرفي أول ببنك، نجل السيدة عنايات أحمد، شاهد واقعة التعري، جميع الإتهامات المنسوبه إليه، وقال، "أنا كنت قاعد في البيت لقيت الضابط دخل عليا البيت، وقالي تعالي معانا وخدني على المركز أنا وأبني محمد وبعدها جابونا على النيابة".





وأضاف، "أنا محرقتش بيوت حد أنا كنت بطفي معاهم الحريق، ومفيش خلافات بيني والمتهمين، لكنني من فترة عملت محضر لدانيال عطية بسبب نزاع على شجرة كانت في الشارع".





أما إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، قامت بتقديم تحريات جديدة تتضمن أن نظير. إسحاق، 34 سنة، بقال تمويني، ومقيم بقرية الكرم، طلق زوجته نجوى، 32 سنة، ربة منزل، إثر شائعة تتضمن ارتباطها بعلاقة مع أشرف، 32 سنة، صاحب محل أدوات منزلية، وتردد صداها بين قاطني القرية وتناولتها الألسنة.





وأوضحت التحريات أن بعض أفراد عائلة حجاب، عائلة الزوج، وبعض مناصريهم والمرتبطين معهم بعلاقة مصاهرة والشباب المتحمس ومثيري الفوضى، استغلوا الموقف واتفقوا جنائيا فيما بينهم على ارتكاب جريمتهم، بالتوجه ناحية مساكن وملحقات أسرة أشرف، وعندما لم يعثروا عليه مزقوا ملابس والدته حتى تعرت تماما، بغرض هتك عرضها، ثم قامت سيدة مسلمة تدعى عنايات بسترها وإدخالها منزلها.





السيسي يعتذر علنًا:





علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقعة الاعتداء على «سيدة الكرم»، وقال: "من فضلكم، لا يليق أن اللي حصل ده يحصل في مصر، أو يتكرر مرة تانية، أي حد ها يغلط ها يتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية (متاخدش على خاطرها)، ولا هي ولا كل سيدات مصر، تأكدوا أن إحنا في مصر نكنّ لكم التقدير والاحترام، ولا نقبل يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب، محدش يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون هياخد مجراه، كلنا ها نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب".





إخلاء سبيل المتهمين:





وفي 4 يوليه 2016 أخلت محكمة جنح مستأنف المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة سبيل نظير إسحق المتهم بحرق منازل اقباط قرية الكرم وتعرية سيدة قبطية، على خلفية ترديد إشاعات بوجود علاقة بين زوجته ونجل السيدة القبطية وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد الاستئناف على قرار حبسه واحتجازه.





فيما أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو هيئة الدفاع عن قضية سيدة الكرم، أنه يتم التحرك في الإجراء القانوني الأخير والوحيد في القضية، عبر التقدم بتظلم لمكتب النائب العام وإعادة فتح ملف التحقيقات، وذلك بعد حفظ النيابة العامة القضية لجريمة هتك عرض السيدة بتعريتها وعدم إحالتها للقضاء.

وتساءل رمزي: "كيف لا تتم إحالة الواقعة للمحاكمة رغم أقوال السيدة المسنة وزوجها، وأقوال شهود بجانب تحريات البحث الجنائي عن الواقعة التي أيدت واقعة التعري".





وفي فبراير 2017، تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق، رئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم، بطعن لمحكمة جنايات المنيا، على قرار نيابة أبو قرقاص حفظ القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبو قرقاص، والمتعلقة بتعريتها، قائلًا: "جريمة بشعة وقعت في قلب صعيد مصر، جريمة فاقت القتل والاغتيال من حيث البشاعة والامتهان، جريمة هتك امرأة مصرية بأيدي رجال مصريين -هي السيدة سعاد ثابت عبد الله، مسيحية".

الحكم بـ 10 سنوات غيابيًا:





قضت محكمة جنايات المنيا، فى جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار أشرف محمد على، بالحبس 10 سنوات غيابيا على المتهمين بتعرية السيدة سعاد ثابت.





الطعن على الحكم:



