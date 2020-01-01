بأجر كامل.. القوى العاملة تعلن عن اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص 2020 اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص | أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى ال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:09 م
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص | أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2020 إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

وبهذه المناسبة تقدم وزير القوي العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.

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