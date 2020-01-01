ريتا حرب تدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان

انضمت النجمة ريتا حرب، إلى منصّة "أولو"، التي أطلقت في الشرق الأوسط، والتي يُفاجىء من خلالها المُستخدمون أحبّائهم وأصدقائهم بمقطع فيديو شخصيّ يُسجّله لهم نجمهم المُفضّل.

أعلنت ريتا، عن رغبتها بالتبرّع بجزء من عائدات الفيديوهات التي ستُسجّلها من خلال منصّة "أولو"، لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان، وذلك بعد أن تلقّت طلب تسجيل فيديو خاصّ للطفل علي من مركز الـCCCL .

وعبّرت ريتا عن فرحها بهذه المُشاركة وقالت:" سعيدة جداً بالهدف الذي دفعني للإنضمام إلى منصّة "أولو"، والذي سيسمح لي بزرع الأمل في قلوب أطفال المركز، كما سيُتيح لي المجال للتواصل مع كلّ من يُحبّني. وختمت بالقول:" تأثّرت كثيراً بشجاعة علي والقوّة التي تسكنه والتي تظهر بوضوح في عينيه، وأنتظر بفارغ الصبر التعرّف عليه شخصيّاً".