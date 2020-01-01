أحمد حسن: صالح جمعة قصر في حق نفسه كثيرا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:08 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن صالح جمعة لاعب الأهلي "قصر في حق نفسه" كثيرا طوال الفترة الماضية.


وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: صالح جمعة لاعب موهوب ومقصر في حق نفسه، وهناك العديد من اللاعبين يضيعون أوقات في حياتهم وسيندمون على ذلك".
وأضاف: "قابلت صالح في أكثر من مناسبة، ووجهت له عدة نصائح، هو يسمع جيدا ولكن لا ينفذ، فهو أحد اللاعبين الموهوبين، ولكن لاعب الكرة ليس "موهبة فقط"، لابد أن يعمل بجدية".


وواصل: "هناك بعض اللاعبين ليست موهبتهم عالية، لكن بالإصرار والعزيمة يقدمون مستويات جيدة ويلعبون في أندية كبيرة".


وزاد:" الأهلي طلب من رينيه فايلر مشاركة صالح جمعة من أجل تسويقه في الموسم القادم، والإسماعيلي طلب استعارته لمدة مليون جنيه، 500 ألف يتم تسديدها مقدما، والنصف الآخر بعد التزام اللاعب في المباريات".
وتابع:" هناك لاعبين أقل من صالح جمعة في الموهبة ويتم بيعهم بالملايين".


وأتم: "فايلر طلب ترك الأمور الفنية له، وعدم التدخل في مشاركة اللاعبين، وبالتالي تم استبعاد اللاعب من المباراة الودية السابقة أمام سموحة".

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