نجم ساوثهامبتون يقترب من توتنهام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:44 م
بيير ايميلي هويبرج
بيير ايميلي هويبرج
اقترب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، من ضم الدنماركي بيير ايميلي هويبرج لاعب فريق ساوثهامبتون.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام عرض مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب خط الوسط الدنماركي الدولي خلال مفاوضاته الجارية مع ساوثهامبتون.

وأضافت الشبكة أن نادي إيفرتون أبدى هو أيضا اهتمامه بضم هويبرج، كما قدم عرضا وصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكنها علمت أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى توتنهام.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، باحتلال المركز السادس برصيد 59 نقطة.


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