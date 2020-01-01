سمية الخشاب تكشف لـ"الفجر الفني" سبب اعتذارها عن "صابر وراضي"

الفجر الفني







حيث ظهرت خلال عدد من الفيديوهات لتوجيه رسائل مفيدة ونصائح لكل من تعرض للتحرش وكتبت على أحد الفيديوهات: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر".





وتابعت: "ارجوكي متسيبيش حقك انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه".





وأنهت حديثها قائله: "ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه، ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال".



اعتذرت الفنانة سمية الخشاب، عن المشاركة في بطولة فيلم "صابر وراضي" للمخرج أكرم فريد، وبطولة الفنان أحمد آدم، والذي لم يتحدد موعد عرضه إلى الآن.وكشفت سمية، عن سبب الاعتذار في تصريح خاص لـ""، قائلة: "اعتذرت لتخوفي من فيروس"كورونا" حيث كان التصوير في وقت ذروة انتشار المرض، ومن الصعب عليَّ الوقوف أمام الكاميرا دون ارتداء"الكمامة" وأعرض صحتي للخطر، متمنية لكل صناع الفيلم التوفيق والنجاح".وعن أعمالها الفنية المستقبلية، قالت أنها تفاضل تلك الأيام بين أكثر من عمل سينمائى ودرامى، بعد اعتذارها عن فيلم "صابر وراضى" لافتة إلى أنها لم تستقر حتى الآن على أحدهم ومازالت في مرحلة "قراءة السيناريو".وتتميز الفنانة سمية الخشاب، بمشاركة متابعيها بكل الأحداث الجارية مع إبداء أرائها وتقديم عدة نصائح لهم، حيث نصحت مؤخرًا الفتيات على مواجهة "التحرش"، والقضاء على هذه الظاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".