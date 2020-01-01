تعرف على «كريم كوجاك» مُذيع قناة الأهلي الجديد.. مُمثل محترف ومتزوج من إعلامية مشهورة

يطل الإعلامي المصري كريم كوجاك على الجماهير المصرية وخاصة الأهلاوية بشكل يومي، عبر قناة النادي الأهلي من خلال تقديمه برنامج جديد عبر شاشة القناة بعد أعمال التطوير التي شهدتها خلال الأشهر الماضية وإنطلاقها في ثوبها الجديد مساء أمس.





ويشارك "كوجاك" في تقديم برنامج التوك شو الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة النادي الأهلي برفقة الإعلامية نهاوند سري، ويذاع البرنامج بشكل يومي من الجمعة إلي الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا.





ويُعد "كوجاك" واحد من الإعلاميين المميزين يمتلك سيرة ذاتية قوية في المجال الإعلامي بحكم عمله السابق في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة عبر الفضائيات المختلفة، كما أنه ممثل موهوب شارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن كريم كوجاك مقدم برنامج (10 الصبح) على قناة النادي الأهلي:-





1- كريم كوجاك من مواليد 22 سبتمبر 1972 بالإسكندرية يبلغ عمره (47 عامًا)، ومتزوج من الإعلامية "شرين الشايب"، ولديه توأمان "مالك ومليكة".





2- درس "كوجاك" في مدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية حتي المرحلة الثانوية، وحصل على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حصل على شهادة في العلوم السياسية.





3- بدايته في مجال الإعلام كانت من خلال الصحافة، وتحديداً أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية حيث عمل بجريدة "القافلة" المختصة برصد أخبار الطلبة والطالبات، وبعد تخرّجه منها مباشرةً عمل كمحرر غير متفرّغ في مجلات تصدر باللغة الإنجليزية.





4- التحق بالعمل بشبكة قنوات (ART) عام 1993 وكانت تبث من العاصمة الإيطالية "روما" وعمل في إدارة الترويج، بعدها تقدم مع المئات من الشباب والفتيات للعمل كمذيع في القناة، وتم اختياره بعد إجراء اختبارًا مطولاً له في التقديم واللغة.





5- منحته الصدفة فرصة الظهور الأول كمذيع عبر شبكة قنوات ART بعدما اعتذر مقدم حفل ART أفلام المذاع على الهواء مباشرة عن حضور الحفل بسبب ظروف طارئة لتستعين القناة بـ"كوجاك" لتقديم الحفل وحقق نجاحًا باهرًا.





6- قدم "كوجاك" العديد من البرامج الناجحة عبر قنوات ART أبرزها، لا تذهب هذا المساء، وخارج نطاق الخدمة، ART HOUSE، STOP ACTION، من أم الدنيا، تكسب ولا تخسر، وأخيرًا برنامج المزاجنجي.





7- انتقل للعمل في الإعلامي المصري عام 2013 وقدم برنامجًا بمشاركة زوجته يحمل اسم "أنا والمدام" عبر قناة النهار، كما قدم برنامج "دايرة الحياة" على قناة الحياة.





8- في عام 2016 انضم للعمل عبر شبكة قنوات إم بي سي وقام بتقديم برنامج "الصدمة" لمدة 3 مواسم وحقق نجاحًا مذهلًا.





9- قدم كريم كوجاك بعض البرامج الإذاعية منها، خليك راجل، وكاميرا دور على إذاعة ميجا إف إم، وبرنامج من 4 لـ6، والكلام خد وهات على إذاعة نغم إف إم.





10- عمل "كوجاك" أيضًا في التمثيل بداية من 2002 وشارك في أفلام سينمائية أبرزها، اللمبي، وحمادة يلعب، وهز وسط البلد، ومسلسلات منها، سلسال الدم، إبن حلال، الوصية، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، وماما في القسم، وسكة الهلالي.



