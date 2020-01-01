طبيب بعزل بلطيم: سجلنا "صفر" إصابات وفيروس كورونا انحسر تمامًا

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قال الدكتور مصطفي البهوتي، طبيب الأطفال والحضانات وحديثي الولادة ونائب مدير الطوارئ بمستشفي العزل ببلطيم، إنه قد تم تسجيل صفر إصابات بالمستشفي، وذلك بقيامها بعدم إستقبال مرضي بفيروس كورونا منذ 5 أيام، وبالفعل بدأت عملية رجوع المستشفي إلي طبيعتها كمستشفي مركزي.



وأضاف نائب مدير طوارئ عزل بلطيم، خلال حديثه مع "الفجر"، أن فيروس كورونا قد انحسر للغاية أكثر من ذي قبل، وأنه سيصبح مرضا عاديا مثل الإنفلونزا الموسمية، وذلك يرجع بفضل زيادة وعي المصريين، وكذلك اكتساب المناعة قوة في مواجهة الفيروس، فضلا عن مجهودات الفرق الطبية التي ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفيروس بدعم كبير من وزارة الصحة المصرية.



وتوجه بالشكر لكل الطواقم الطبية التي عملت بالمستشفي وعلي رأسهم الدكتور تامر حامد، مدير المستشفي، والدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفي، والدكتورة هاجر غطاس، مديرة مكافحة العدوي بالمستشفي، وذلك لما بذلوه من مجهود جبار منذ بدء عمل المستشفي الإستقبال مصابي كورونا حتي تسجيل صفر إصابات، واصفا إياهم بالأبطال الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.