في 3 مناسبات.. هكذا تحدث السيسي عن زيادة الوزن

لمعرفته مدى خطورة الوزن الزائد على صحة الإنسان، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات عن أهمية أن يعمل المصريين على فقدان وزنهم حفاظا على حيويتهم ومن ثم يؤثر ذلك في العودة بالنفع على صحتهم ومستقبل البلاد.





وهناك عدة أمراض تسببها السمنة على رأسها: التهابات المفاصل، النقرس، النوبات القلبية، متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، الاكتئاب.





وزننا زاد شوية.. مارسوا الرياضة





آخر تلك المرات التي تحدث فيها "السيسي" عن الوزن الزائد كانت اليوم خلال افتتاحه مدينة الروبيكي الصناعية، عندما قال: "من فضلكم ما امكن ممارسة الرياضة في مواجهة لدعم المناعة، كلنا عارفين أن نتيجة الاغلاق وزننا زاد شوية، الناس هتستغرب أن بقول كده، بس أنا بقول لازم كلنا نلعب رياضة دائمًا".





كما وجه الرئيس السيسي نصيحة للعمال بشأن ممارسة الرياضة قائلا: "العامل هيتوزن كل شهر.. والرياضة كل يوم حتى لا يكون واقف فى المصنع تعبان وحق العامل ياخده وحق العمل مش منقوص.. وحتى تنجح هذه المنظومة لابد من الالتزام والانضباط فى العمل".





ينعكس على الأمن القومي





وفي أكتوبر 2019 وخلال الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري طالبهم فيها بالمحافظة على وزنهم دون زيادة، قائلا: " "لما عملنا اختبار الأمراض السارية، في فحص حملة 100 مليون صحة، فوجئنا بعدد كبير جدا بأوزان زائدة.. الناس بتقول أنت لية تتكلم في الحاجات دي، لو بقت ثقافة عندنا نخلي بالنا من الكلام ده ونراقب أكلنا كويس، ده ينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش".





75% عندهم سمنة مفرطة





وقبلها في نهاية 2018، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى، قال الرئيس السيسي: " 25% من المصريين وزنهم طبيعى والباقى فوق الوزن وعنده سمنة.. دا بيتحول لأمراض تؤذى الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة".



