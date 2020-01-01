هبة عبد الغني تنضم لفريق عمل مسلسل "الكهف"

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أعلنت الفنانة هبة عبد الغني، عن إنضمامها لمسلسل "الكهف"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد انضمت هبة عبد الغني، مؤخرًا لهذا المسلسل وسوف تقدم شخصية جديدة عليها لم تلعبها من قبل، حيث أنها ستظهر في دور رعب وقد اكتفت بتشويق جمهورها فقط للشخصية.





وتدور أحداث مسلسل "الكهف"، حول مجموعة من الشباب يقومون بعدة مغامرات خيالية تحت الأرض مع مزيج من المغامرات الخيالية التي يخوضون بها.





مسلسل "الكهف"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان فراس سعيد وليلى أحمد زاهر وشمم الحسن، والمسلسل من إخراج حسام الجوهري.





وكانت آخر أعمال هبة عبد الغني، مشاركتها في مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، وشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وأيتن عامر وأشرف زكي وعمر الشناوي وهبة عبدالغني وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحا كبيرًا.