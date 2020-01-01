محافظ كفرالشيخ يوجه بزيادة الخدمات بموقف السرفيس الجديد (صور)

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،موقف كفر الشيخ الجديد،وموقف السرفيس الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ، خلال جولة ميدانية، رافقه اللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك للحد من ظاهرة المواقف العشوائية والسيطرة عليها وتحقيق السيولة.



وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لدورة المياه، إضافة إلى سرعة تعديل بعض الملاحظات التي أشار إليها، موجها أصحاب المحال الجديدة إلى الالتزام بحدود محلاتهم،كما وجه بزيادة عدد المظلات أعلى الكراسي لحماية الاهالى من أشعة الشمس وسقوط الأمطار.



كما تفقد محيط منطقة الموقف الجديد، مكلفًا بسرعة تنفيذ مخطط التطوير بالمنطقة بما يحقق المظهر الجمالى الذي يتماشى مع الشكل الحضاري، لافتًا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في الإرتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على سائقي سيارات الأجرة، بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.



كما تفقد المحال الجديدة التي تم الانتهاء، وتم تشغيل عدد منها،لتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين لمساعدتهم في مزاولة نشاطهم من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.