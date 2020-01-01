الإنتاج الحربي يطلب تأجيل مباراته أمام نادي مصر في حالة واحدة

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أنه سيطلب تأجيل مباراة إف سي مصر يوم 8 أغسطس، في حالة استمرار إيجابية المسحات الخاصة بلاعبي الفريق، مشيرا إلى شفاء خمس لاعبين من الفريق ومتبقي 10 حالات لازال تعاني من الإصابة بـ"فيروس كورونا المستجد".





وقال مهدي في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: " فيروس كورونا لا أحد يعلم كيف يتم الإصابة به، والدليل ما حدث لرئيس وزراء بريطانيا".





وأضاف: "سنجري مسحة اليوم الساعة 2.30 للمصابين بالفيروس، لو ثبت سلبية العينة سيتم إجراء مسحة آخرى لهم وينتظموا بعد ذلك في التدريبات".





وواصل: "بدأنا التدريب من يوم السبت الماضي، ونستعد لمواجهات الدوري المقبلة، أول مباراة لنا يوم 8 أغسطس أمام إف سي مصر".





وتابع مهدي:"مختار مختار في حالة تحسن، وبدون أعراض تماما، وسيعود قريبا لقيادة تدريبات الانتاج".





وواصل:" لم نخوض أي مباراة ودية، حتى الآن وتحدثت مع مسئولي اتحاد كرة القدم، وتحديدا وليد العطار ومحمد فضل، من أجل مراعاة الأمور الحالية والإصابات بفيروس كورونا داخل الانتاج الحربي".





وأردف:" هناك تعاون كبير من جانب اتحاد الكرة، ولكن ننتظر نتيجة المسحة الأخيرة، ولم نحصل على وعود رسمية بتأجيل المباريات".





واستطرد:"هناك 5 لاعبين العينة الخاصة بهم أصبحت سلبية، ومتبقي 10 حالات فقط ولو النتيجة استمرت إيجابية بالنسبة لهم، سنطلب تأجيل المباريات، الأمور صعبة وليست بإيدينا "رغما عنا".





وزاد: "أتمنى مواجهة إف سي مصر يوم 8 أغسطس، ولا أتمنى مواجهة الأهلي في بداية مشوارنا بعد استئناف الدوري العام".





وأضاف: "الجهاز المعاون للكابتن مختار مختار، سيقود الفريق فنيا، وتحديدا عبدالله رجب، بينما أسامة محمد نتيجة المسحة له كانت سلبية، وسيجري مسحة أخرى للتأكيد على شفائه التام".





وختم:" الكابتن مختار قام بتأجيل "المسحة" التي كان مقررا لها يوم الخميس الماضي من أجل إعطاء نفسه وقت أطول للتعافي من الفيروس".



