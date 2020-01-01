تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص -أي 3 أيام-.





وجاء ذلك وفقا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.





ووفقا لوزير القوى العاملة، أكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.





ومن المنتظر أن يكون يوم الوقوف بعرفة الخميس الموافق 9 من ذي الحجة لعام 1441 هجريا، و30 من يوليو لعام 2020 ميلاديا، وعيد الأضحى المبارك يوافق يوم الجمعة 31 من يوليو الجاري الموافق 10 من ذي الحجة.