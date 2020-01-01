السكة الحديد تعلن غرامات جديدة على الركاب المخالفين.. تعرف عليها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه حرصا على سلامة جمهور الركاب تم تفعيل العقوبات الآتية:

• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه عقوبة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه، عقوبة لحمل أي مواد قابلة للإشتعال.

•غرامة وقدرها (50) خمسون جنيها، عقوبة النزول أو الصعود من والى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن الغير مخصصة لذلك.

• غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها، عقوبة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها.

•غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها عقوبة الإنتقال بين الأرصفة من الأماكن المخصصة لذلك ( الأنفاق الكباري).

كما نوهت الهيئة بضرورة تنفيذ ما يلي:

• عدم دخول المحطات بدون لبس الكمامات.
• المحافظ على التباعد الإجتماعي.


في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل لهذا السبب: "لأ يا كامل"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم إرهابي يستهدف مبنى البرلمان الاتحادي في بروكسل

منذ نصف ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعة

مُذيعة بدرجة «ملكة جمال» - 10 معلومات لا تعرفها عن «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قائد المنتخب السابق: الخطيب قرر سحب شارة قيادة الأهلي من "فتحي"

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المترو: لدينا منفذ لبيع الكمامات في كل محطة بـ3 جنيه

هل يمكن أن تنقل تذكرة المترو عدوى كورونا؟.. الهيئة تجيب

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: الشعب المصري متذبذب في التزامه (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

"الصيادلة": "مفيش حد بيخزن أدوية في العالم غير المصريين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

01:01 م

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

11:17 ص

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

01:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»