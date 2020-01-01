السكة الحديد تعلن غرامات جديدة على الركاب المخالفين.. تعرف عليها



• عدم دخول المحطات بدون لبس الكمامات.

• المحافظ على التباعد الإجتماعي.





في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه حرصا على سلامة جمهور الركاب تم تفعيل العقوبات الآتية:• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه عقوبة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه، عقوبة لحمل أي مواد قابلة للإشتعال.•غرامة وقدرها (50) خمسون جنيها، عقوبة النزول أو الصعود من والى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن الغير مخصصة لذلك.• غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها، عقوبة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها.•غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها عقوبة الإنتقال بين الأرصفة من الأماكن المخصصة لذلك ( الأنفاق الكباري).كما نوهت الهيئة بضرورة تنفيذ ما يلي: