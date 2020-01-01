هل سيتم فتح حديقة الحيوانات في العيد؟.. مدير الحديقة يجيب (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان مغلقة خلال عيد الأضحى طبقا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة.

وأشار "رجائي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، "جمهور الحديقة وحشنا"، مشيرا إلى أن الحديقة مغلقة منذ 5 أشهر، مؤكدا أن العاملين بالاحديقة بذلوا جهد كبير للحفاظ على الحيوانات في ظل هذه الظروف.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل منضبط وذلك من خلال رفع نسبة الطاقة الاستيعابية بالمقاهي والمطاعم من 25% إلى 50% اعتبارا من الأحد المقبل 26 يوليو الجاري، وكذلك السماح لأصحاب المقاهي والمطاعم بالعمل حتى ال12 صباحًا بدلا من الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف سعد، خلال تصريحات سابقة، أن المولات والمراكز التجارية والمطاعم بالمراكز التجارية سيسمح لهم بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً بدلا من التاسعة مساءً، لافتًا إلى استمرار العمل بنسبة 25% كطاقة استيعابية في دور السينما والمسرح.

ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى استمرار غلق الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق حتى إشعار آخر والسماح للمتنزهات والحدائق كحديقة الحيوان بالجيزة التي تعمل بنظام التذاكر بالعمل بعد عيد الأضحى المبارك بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية المعتادة.

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