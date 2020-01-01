رانيا فريد شوقي تذكر متابعيها بأعمال والدها الراحل

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عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن حنينها لوالدها الراحل الفنان فريد شوقي، من خلال نشر مقطع فيديو به مجموعة صور لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رانيا، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"فنان عظيم محترم أدى واجبه وقدم للناس ما ينفعهم وأعماله هتفضل محفورة في ذاكرة التاريخ ومش ممكن أبدًا ننساه.. ربنا يرحمه ويغفرله".





وأضاف آخر"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله الله مفيش حد يعوض الاب وحنانه ربنا يرحم والدك يارانيا برحمته الواسعة".



