بعد توقف 4 أشهر.. بدء عودة النشاط الرياضي بكفرالشيخ

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أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إشارة بدء عودة النشاط الرياضى مرة أخرى بالأندية ومراكز الشباب، وذلك بعد توقف دام 4 أشهر نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من جائحة فيروس كورونا، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أكد اللواء جمال نورالدين، على تطبيق الإجراءات الخاصة لعودة النشاط الرياضى وفقًا للأكواد التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة شروطًا لعودة النشاط الرياضى، مشددًا على التزام جميع الأندية ومراكز الشباب بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتى تشمل، إعداد المنشأه الرياضية وكافة التجهيزات الخاصة بها، من استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجات الحرارة، تطهير وتعقيم كل الغرف والقاعات ودورات المياه، وغرف تغيير الملابس وأماكن ممارسة النشاط الرياضي.



وكذلك تطهير وتعقيم كل الأدوات والتجهيزات الرياضية، وتدريب وتأهيل العاملين علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعى، وتنظيم الطاولات والكراسى على مسافات أمنه، وارتداء جميع الأعضاء الكمامات الواقية عند دخول الهيئات الرياضية.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، بعودة التدريبات بمراكز شباب المحافظة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم التنس، وألعاب القوى، ورفع الاثقال، والجولف، وكافة الألعاب التى تندرج تحت الألعاب الفردية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية تشمل السباحة، واليد، والسلة، والملاكمة، والمصارعة، والجمباز، على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.



وقام الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتفقد عددًا من مراكز الشباب بالمحافظة للإشراف على تطبيق الأكواد الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية، وإجراءات التعقيم والتطهير للملاعب، والصالات، والقاعات، كذا توافر مواد التعقيم والتطهير والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على جمهور مراكز الشباب والأندية الرياضية.



كما شدد محافظ كفرالشيخ، بإهمية المتابعة اليومية للمنشأت الشبابية والرياضية بكافة أنحاء المحافظة، لرصد تنفيذ الاجراءات الاحترازية داخل الأندية ومراكز الشباب بعد عودة النشاط الرياضى، وتقييم الوضع بشكل دورى في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.