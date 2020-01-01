"بيع لحوم مجمدة على أنها طازجة".. حملة موسعة في أسواق الإسكندرية



وقال محمد سعد وكيل وزارة التموين إنه تم التفتيش على رخص المحلات والثلاجات، قد تم فحص اللحوم المعروضة، الكشف الظاهرى عليها، كذلك المرور على أسواق الخضر والفاكهة، التأكد من الاعلان على الأسعار والشهادات الصحية.



وأضاف أنه قد نتج عن هذه الحملات: تحرير محضر حيازة لحوم مجمدة كمية 100 كجم لحوم برازيلي داخل محل جزارة طازجة غش تجاري.



تحرير محضر حيازة 90 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدرK تحرير عدد 3 محاضر عدم الاعلان عن أسعار اللحوم داخل محلات جزارة، تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش لحركةالثلاجة داخل إحدى الثلاجات.



تحرير عدد 6 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم وجود شهادات صحية، تحرير عدد 5 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم توافر الاشتراطات الصحية.



كما تم سحب عدد 9 عينات مختلفة لحوم مفروم وكبدة وسجق وجبن مفروم، تحرير محضر حيازة 210 كجم لحم بقري داخل أحد الثلاجات ذبح خارج المجازر، تحرير محضر ضبط 17 كجم قطع لحوم بتلو مجمدة داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية.



تحرير محضر ضبط 12 كجم كلاوي منتهية الصلاحية داخل محل بيع سقط ضأن وبقري، تحرير محضر ضبط 432 كجم سبيط غير منظف مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليه بيانات داخل إحدى الثلاجات.



تحرير عدد 3 محاضر 43 كجم لحم ضأن ذبح خارج المجازر، تحرير مخالفة فورية قدرها 3150 جنيها لأحد محلات الجزارة اشغال طريق مخالف للقرار 511 للسيد المحافظ.



وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



وقامت اليوم بالاشتراك مع أطقم الرقابة التموينية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فريق العمل التابع له المتمثل في سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، ومديرو إدارات تموين وسط، الجمرك، وغرب.



ورافق الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير المديرية وفريق العمل التابع له، وفرق عمل رقابية لأحكام الرقابة والتفتيش بمديرية الصحة على أسواق اللحوم المعروضة بالأسواق سواء الطازجة والمجمدة والمصنعة.





شنت اليوم الثلاثاء مديرية التموين بالإسكندرية، بالاشتراك مع مديرتي الطب البيطري والصحة حملة موسعة على الأسواق الشهيرة في مناطق وسط، غرب، والجمرك، وذلك قبل أيام من استقبال عيد الأضحى المبارك.وبدأت الحملة في سوق راتب للحوم ومتفرعاته في محطة مصر، ثلاجات اللحوم بالسكة الجديدة، سوق الجمعة وكوم الناضورة، كما تم التفتيش على جميع محلات اللحوم الطازجة وكذلك محلات وثلاجات اللحوم المجمدة ومصانع البسطرمة وثلاجات الجبن.