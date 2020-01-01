تشافي: وأحب أفكار سيتين وهدفي الكبير هو تدريب برشلونة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:10 م
تشافي
تشافي
اعترف لاعب الوسط الأسطوري السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن هدفه الرئيسي كان ولا يزال هو تدريب النادي الكاتالوني في يوم من الأيام، رغم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي السد القطري.

وقال تشافي في مقابلة مع صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية "لا أخفي ذلك، وقلتها دائما، هدفي الرئيسي، عندما يمكن تحقيقه، هو برشلونة".

وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان برشلونة من 1998 إلى 2015 "هذا هو بيتي، وسيكون (تدريبه) حلما".

وتابع "لكن اليوم، أركز على السد، في انتظار الموسم المقبل. عندما سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة قصيرة أو طويلة، سأحضر".

وأردف قائلا "قبل كل شيء، يجب أن أحترم كيكي سيتيين (مدرب برشلونة الحالي، المهدد بالإقالة) وأتمنى للفريق كل التوفيق".

وأوضح تشافي الذي ظهر اسمه مجددا كمرشح لاستلام الادارة الفنية للبلوجرانا عقب خسارة لقب الليجا هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد "في بعض الأحيان يلعب برشلونة بشكل جيد جدا، وأحيانا أخرى بشكل جيد، وفي بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد. لكنني أحب أفكار سيتين الحالية ومع الفرق التي دربها سابقا: السيطرة وتقديم اسلوب لعب ممتع".

وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قال الأحد في مقابلة مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضة اليومية "لدي علاقات ممتازة مع تشافي ونتحدث عن العديد من المواضيع. لكن في العام المقبل لدينا عقد مع كيكي سيتيين".

وأكد تشافي استمتاعه بحالة صحية جيدة بعدما كان أعلن السبت الماضي أنه أصيب بفيروس كوفيد-19.

وقال "أشعر بأنني في حالة جيدة، على الرغم من العزل الصحي. أتطلع بفارغ الصبر إلى العودة سريعا لتدريب فريقي" الذي انضم الى صفوفه كلاعب عام 2015 قبل ان يستلم إدارته الفنية العام الماضي وجدد مطلع الشهر الحالي عقده معه حتى موسم 2020-2021.

كما دافع تشافي عن نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وقال "ستكون كأس عالم تاريخية بلا شك. سيتفاجأ الناس بما هي عليه البلاد. عموما، هناك الكثير من الانتقادات لا أساس لها من الصحة".

وختم تشافي حديثه قائلا "ليو (قائد برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي)، أرى أنه سيواصل اللعب طالما لديه الرغبة في ذلك. بدنيا، هو سريع وقوي، إنه وحش منافسة، ليس لدي شك في أنه سيلعب في كأس العالم 2022 ".

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