تبدأ من الخميس.. 5 أيام إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصري، إن إجازة عيد الأضحى بالبنوك تبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

وتستمر البنوك، والبالغ عددها نحو 40 بنكًا، في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ 13 ألف ماكينة، وأنه يتم متابعة عمل الماكينات على مدار اليوم.

واستأنفت جميع  البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح الأحد 26 يوليو 2020، بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي المصري لمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، الخميس الماضي 23 يوليو 2020، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً يقضى بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


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