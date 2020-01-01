شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي





منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة | يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير المنتظمة الدفعة الثالثة عبر موقع وزارة القوى العاملة لصرف منحة الـ500 برقم الهوية، حيث حتى الآن استطاعت تلك المنحة بمساعدة أكثر من 2 مليون عامل من العمالة اليومية الأكثر احتياجاً للحصول على دعم المنح الاستثنائية التي تأتي تحت رعاية وزارة القوى العاملة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن تلك المنحة بشكل الكتروني.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من المنح الاستثنائية التي تأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر على صرفها على غرار ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وصل بشكل مؤخرا اعداد المصابين من فيروس كورونا الى أكثر من 80 ألف حالة قد استطاعت ان ترصدها وزارة الصحة، لتبدأ الوزارة بصرف مبالغ مالية تصل قيمتها الى 1500 جنية مصري تصرف على مدار ثلاث دفعات، استطاع المواطنين من الحصول منها على مستحقات الدفعة الأولى والثانية، تفصلنا أيام قليلة على صرف مستحقات الدفعة الثالثة التي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعداً رسمياً لها، لذا سنتابع من خلال الفقرة التالية خطوات الاستعلام عن تلك المنحة.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

بإمكان الجميع اتمام الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة فور اتباع الخطوات التالية:-





- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة فور النقر على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- إدخال الرقم القومي داخل الايقونة المخصصة لها.





- ادخال البيانات المطلوبة حول جهة العمل ومحل سكن العامل.





- النقر على ايقونة استعلام.





هذا ومع العلم على ان مؤشرات البحث على جوجل مازالت مرتفعة حول معرفة خطوات الآستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والتي جائت مقدمة من معالي وزير القوي العاملةـ، والتي لم يتم الآعلان حتي اللحظة الحالية حول موعد رسمي للاتمام صرف مستحقات تلك المنحة.





تتزايد على مدار 24 ساعة البحث حول اتمام الآستعلام عن مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة التي مازالت قيد المراجعة للاعلان عن مستفيدين الدفعة الثالثة استعداداً لصرف مستحقاتهم عقب اجازة عيد الاضحي المبارك، على ان يستقبل موقع وزارة القوي العاملة على مدار الساعة شتي مواطني الجمهوريةللاتمام الآستعلام عن مستحقات تلك المنحة.





لم يتم حتى الان الاعلان عن موعد رسمي لصرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة المقررة لشهر يوليو او لشهر اغسطس، على ان يستمر معدلات البحث على جوجل حول موقع وزارة القوي العاملة للاجل معرفة اسماء الفائزين بذلك الدعم.





يتابع مواطني ومستفيدي العمالة الغير منتظمة على مدار 24 ساعة كافة مستجدات وتصريحات معالي وزير القوي العاملة حول مستجدات منحة العمالة الغير منتظمة الذي جاء الشرط الاساسي على الاستفادة منها على ان يكون المتقدم عليها من ذوات الدخل المحدود.



