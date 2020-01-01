وفاة مقدم البرامج الأمريكي ريجيس فيلبن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
وكالات

توفي مقدم البرامج الأمريكي، ريجيس فيلبن، صاحب التاريخ الطويل مع التلفزيون الأمريكي، عن عمر يناهز 88 عامًا، حسب بيان لعائلته، السبت.

وقال بيان عائلة فيلبن: "نشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة حبيبنا ريجيس فيلبن الليلة الماضية لأسباب طبيعية، قبل شهر واحد من عيد ميلاده الـ89".

وأضاف البيان: "عائلته وأصدقاؤه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضيناه معه - بسبب دفئه، وروح الدعابة الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".

وريجيس فيلبن ساحب أكبر عدد ساعات جرى تسجيلها أمام الكاميرا في تاريخ التلفزيون الأمريكي


أخبار تهمك

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مُذيعة بدرجة «ملكة جمال» - 10 معلومات لا تعرفها عن «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ 34 دقيقة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ 13 دقيقة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»