شاهد.. الأحد المقبل أولى حلقات "لايت شو"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعلنت قناة "الحياة" عن برومو برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني وأميرة عدلي، والذي يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا في تمام الساعة العاشرة مساءً.


يسلط برنامج "لايت شو" الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.


يعرض البرنامج على "الحياة" أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.

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