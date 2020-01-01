لهذا السبب.. كارول سماحة تنسحب من غناء أغنية فيلم "توأم روحي"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:51 م
كارول سماحة
كارول سماحة
الفجر الفني
في قرار مفاجئ، أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، انسحابها من وضع صوتها على أغنية "حلم حياتي" والتي تأتي ضمن أحداث فيلم "توأم روحي" ومن إنتاج المنتج الشهير أحمد السبكي.

وأرجعت كارول سماحة، أسباب هذا القرار أن الأغنية لم تتفق مع رؤيتها الفنية،  ولم تخرج بالشكل الذي كانت تأمله، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لفريق العمل.

أغنية حلم حياتي، كلمان الشاعر صابر كمال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس.

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