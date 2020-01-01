سجن تاجر سيارات بالإسكندرية 10 سنوات لاتجاره بالمواد المخدرة



وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها توصلت إلى قيام المتهم " ر.ال.ع" 34 سنة تاجر سيارات بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه بتقنين الإجراءات تنفيذا للقرار تم القبض عليه بطريق الساحل وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي أسود وتفريغه عثر بداخلها علي عدد 12 لفافه لمخدر الهيروين وميزان حساس.



وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار والميزان تجزئة المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، بعضوية كلًا من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان بالسجن 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنية للمتهم "ر.ال.ع" تاجر سيارات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.وتعود الواقعة في القضية رقم 5148 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة العامرية.