وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني توطين صناعة السيارات الكهربائية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع لياو ليتشيانج السفير الصيني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر والصين، والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة وشركة دونج فينج الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية.

كما أشار الوزير إلى الاتصالات الجارية بشكل دوري بين شركتي النصر ودونج فينج للانتهاء من الدراسات وخطط العمل التفصيلية الخاصة بمشروع إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا تمهيدا لبدء الإنتاج قبل نهاية 2021.


وأوضح أن الحكومة تتطلع لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ونقلها من الصين الرائدة في هذا المجالة إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى، حيث تم استعراض إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال أشكال متعددة للشراكة.


وأضاف أن الوزارة تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزا لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط في الإنتاج وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية - بالشراكة مع القطاع الخاص - لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية بخلاف التي سيتم تصنيعها في مصر.


من جانبه، أكد السفير الصيني عمق العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت طفرة تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، وكذلك التقدم المستمر في التعاون في مختلف المجالات ومؤخرا في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج يمثل إحدى ثمار التعاون بين البلدين.


وأبدى السفير حرص الشركات الصينية على مزيد من التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك دعم جهود مصر للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في إنتاج السيارات الكهربائية أو التحول للغاز الطبيعي.


وخلال اللقاء، أعرب هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة عن رغبة عدد من الشركات الصينية في التعاون مع مصر في صناعة مكونات السيارات الكهربائية. 


وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد عدد من الشركاء المحتملين في الصين لبدء المفاوضات وبحث فرص التعاون والشراكة لنقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى.

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