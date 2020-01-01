باسم ياخور ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرص الفنان باسم ياخور، على نعي وفاة طبيب الغلابة محمد مشالي، وذلك من خلال نشر صورة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق باسم، على الصورة قائلًا:"يرحل المرء ويبقى ذكره الطيب وأعماله الحسنة الدكتور محمد مشالي (طبيب الفقراء) رحل وترك كنوزا من أفعال انسانية لا تنسى رحمه الله وجعل مسكنه الجنه".


يذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.

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