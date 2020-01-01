السيسي يوجه سؤالا إلى وزير النقل: "قول وسمع المصريين"

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تولي اهتمام لكل القطاعات، موجها حديثه لوزير النقل المهندس كامل الوزير، قائلا: "قول رقم تكلفة مشروعات النقل وسمع المصريين".



ومن جانبه رد "الوزير"، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، إن مشروعات النقل المخططة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2024 تبلغ 1.1 تريليون جنيه مصري.



ومن ناحيته، أوضح "السيسي"، أن يكون قطاع النقل بمنتهى القوة، معقبا: "كل قطاعات الدول بتاخد حظها من اهتمام الدولة.. ده الوضع الطبيعي".



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

