بهذه الكلمات نعى الفنان محمد فؤاد طبيب الغلابة

نعى الفنان محمد فؤاد، طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".









وعلق "فؤاد"، على الصورة قائلاً: "علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وان يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته و ان يسكنه فسيح جناته".









يذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.











