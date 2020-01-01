رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:30 م
ساري
ساري
وكالات

 

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس يفكر في الإطاحة بالمدرب الحالي ماوريتسيو ساري وتعيين ماسيمليانو أليجري بدلا منه.

 

قاد ساري فريق يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي التاسع توالياً الأحد الماضي، لكن مدرب تشيلسي السابق عانى من الانتقادات الكبيرة بسبب العروض المخيبة للآمال لفريق يوفنتوس، والتي جاءت بسبب أسلوبه في اللعب.

 

وعلى الرغم من تأكيدات نادي يوفنتوس لساري بإستمراره في الموسم المقبل، إلا أن عروض الفريق في دوري أبطال أوروبا الذي سينطلق في أغسطس ، قد تجعل مستقبله محل شك.

 

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أنه في حال خيب يوفنتوس آمال جماهيره في دوري أبطال أوروبا، ستقوم إدارة اليوفي بإنهاء عقد ساري قبل عامين من نهايته، ويمكن أن يعود ماسيمليانو أليغري إلى مكانه مرة أخرى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور لن تتوقف عند ساري فقط، بل من الممكن أن يفقد المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي منصبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساري رياضة رونالدو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ 34 دقيقة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

12:30 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»