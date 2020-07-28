هالة صدقي تستعيد ذكريات شبابها مع نجوم الفن









استعادت الفنانة هالة صدقي، ذكريات شبابها مع نجوم الفن، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هالة، خلال الصورة برفقة المخرج مجدي أحمد علي والفنانة إلهام شاهين وشيريهان وهالة صدقي".وعلقت صدقي، على الصورة قائله: "اصحابي الحلوين وعشره العمر ومخرجنا العظيم مجدي احمد علي".وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جيل الاصالة والجمال والفن الجميل الهادف" وأضاف آخر" "الله صورة تحفه كلكم فيها حلوين اوى اوى".