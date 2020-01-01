برلمانية: افتتاح مشروع الغزل والنسيج بمدينة الروبيكي يدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي

أشادت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستنهض بصناعة الغزل والنسيج وستضمن إحياء هذه الصناعة التي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور.





ولفتت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالقطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مما سيعكس وجود آليات سريعة للتحرك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي الوطني.





وثمنت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التجهيزات عالية الجودة والدقة لتشغيل هذه المصانع، والاعتماد على أحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.





وأكد الرئيس خلال كلمته، أن هناك خطة لإحلال الغزل والنسيج خلال عامين، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تتعلق بصناعة الغزل والنسيج.





وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.





وهي منطقة تابعة لمدينة بدر، تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، فهي بعد آخر تجمعات القاهرة الجديدة وبالتحديد بين مدينة الشروق والمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان.





كان بجزئ منها مقلب قمامة حولها إلى بؤرة تلوث، ووفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم نقل الدباغين إلى منطقة الروبيكي من مصر القديمة، بعد تطوير المنطقة وجعلها منطقة صناعية جديدة لدباغة الجلود، بأسلوب يبقي عليها صديقة للبيئة.



