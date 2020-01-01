رئيس الأساقفة يهنئ السيسى وشيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
هنأ الدكتور "منير حنا" رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

جاء فى نص التهنئة " أصلى أن يعطيكم الله حكمة فى قيادة بلدنا الحبيبة مصر فى ظل الأوضاع الراهنة، وأن يحمى مصر من كل شر ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط السلام والأمن والرخاء".

كما أرسل نيافة المطران التهانى إلى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال فيها
" نحن ندعو الله القدير أن يؤيدكم بنعمته وحكمته فى كل الجهود التى تبذلوها لنشر مبادئ السلام والمحبة بين أتباع الديانات وشعوب العالم".

فيما أرسل التهنئة لكل من فضيلة الشيخ الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية وفضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكذلك إلى سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة متمنيًا لكل المصريين الخير واليمن والبركات.

كان الدكتور منير حنا قد أرسل برقية تهنئة إلى فخامة "الرئيس عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء في نص التهنئة – بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسُرنى وكل شعب الكنيسة الأسقفية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة ودوام التوفيق فى كل المشروعات العملاقة التى تقومون بها، والتى تهدف إلى حياة أفضل لكل المصريين.


وأضاف المطران منير – إن ثورة 23 يوليو قد أعادت للشعب المصرى كرامته وحريته واستقراره وأظهرت مدى حرص رجال الجيش المصرى الباسل، على حماية الشعب المصرى كله وتحقيق طموحاته. وفقكم الله وسدد خطاكم.

كما أعرب الدكتور منير حنا عن دعمه ودعم كنيسته الكامل للقوات المسلحة المصرية في تحركاتها في الملف الليبي.

وقال المطران في بيان له لدينا ثقة كاملة في الجيش المصري الذي يدافع عن وحدة وسلامة أراضيه ويؤمن حدوده الغربية من ناحية ليبيا التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مقر لحركات الجهاد المسلح بالشكل الذي تسبب في مخاطر عديدة على الأمن القومي المصري أبرزها حادث الفرارة الذي راح ضحيته عدد من أبنائنا شهداء الشرطة. 

وأكد المطران إن الكنيسة الأسقفية على استعداد تام لتقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للقوات المسلحة المصرية في قضية ليبيا أو غيرها مرددًا عبارة الرئيس السيسي "الجيش المصري رشيد يحمي ولا يهدد".

أخبار تهمك

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ 37 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

12:30 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»