تشغيل 39 يخت سفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد استيفاء ضوابط السلامة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إنه تم خلال هذا الأسبوع تشغيل 39 يخت سفاري، وأشارت أن تلك اليخوت بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإستئناف العمل بالأنشطة البحرية.

وأضافت أن اللجان المتخصصة قامت بمراجعة الضوابط والاشتراطات لـ 31 يخت سفاري بالبحر الأحمر شملت سي فريند، والدبران، وجراند سي سربنت، وسي سربنت، وكونتسا مايا، وميسترال، وسي ولف فيلو، وسي ولف سول، وسي ولف دومنيتور، وني مار ، ودولشي فيتا، وفيتا ٢، وجولدن دولفين، وجولدن دولفين ٢، وجولدن دولفين ٣، افروديت، ومارتينا ١، وكورال دريمز، وستار جيت، وسميرة ديسكفري، واميليا ديسكفري، والبرنسيسة بسمة، وسي كينج ماركو، وجى اند بى مارين ، وسفن سيز - مارينا الشيراتون القديم ، واوكيانوس - مارينا ، والموندا - مارينا الشيراتون القديم، و سمسم دايف - مارينا الشيراتون القديم، و ٣ ايميلى- مارينا الشيراتون القديم، و سي دراجون- مارينا الشيراتون القديم، و برو دايفرز كورنر - مارينا سهل حشيش.

كما تم ايضا فحص ستة يخوت سفارى بجنوب سيناء وهي بلو فورس 2، و اوشن دريم، و الطويل 1، والطويل 2، و بيلا 1 سقالة وطنية، و بيلا 2 سقالة وطنية، و كارلتون كوين سقاله ترافكوا ، و ايولس بسقاله وطنية.

وأضافت سامية سامى، أنه بعد الموافقة علي تشغيل 39 يخت سفارى بالبحر الاحمر وجنوب سيناء، وصل إجمالى عدد اليخوت الحاصلة علي الشهادة حتي الان منذ استئناف السياحة الخارجية في اوائل يوليو الجاري إلي 81 يخت سفارى، منهم 67 يخت بالبحر الاحمر،و 14 يخت بجنوب سيناء، مؤكده علي أنه سيتم ايفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع اليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

إقرأ أيضًا.. استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 17 تابوتًا ملكيًا جاء أشهرها كالتالي.

تابوت الملك سقنن رع تا عا الثاني يخص قائد حرب التحرير، توفي أثناء كفاحه ضد الغزاة الهكسوس الذين تمكنوا من احتلال مصر في عصر الانتقال الثاني، ونجح إبنه الملك أحمس فى طرد الهكسوس من مصر. وهو يرجع إلى عصر الأسرة ١٧. التابوت مصنوع من خشب الأرز وعثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

تابوت الملكة أحمس نفرتارى زوجة الملك أحمس يبلغ إرتفاعة ٣٧٨ سم. عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.
- تابوت بادي آمون تم إستخدامه ليحوى مومياء ست كامس، عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

تابوت الملك أمنحوتب الأول ابن الملك أحمس الأول وخليفته على العرش، يرجع إلى عصر الأسرة ١٨، عثر عليه في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.
- تابوت الملكة مريت آمون وتعرف أيضا باسم أحمس - مريت آمون. يعتقد أنها إبنة الملك سقنن رع تاعا الثاني وهي زوجة أمنحوتب الأول. عثر على مقبرتها محفورة في الصخر في منطقة الدير البحري.

تابوت الملك تحتمس الثانى فهو زوج الملكة حتشبسوت ووالد الملك تحتمس الثالث من زوجة ثانوية تدعى إيزيس. حكم مصر قرابة ١٤ سنة، عثر عليه في خبيئة الدير البحري.

تابوت الملك المحارب العظيم تحتمس الثالث حكم مصر ٥٤ عاما، وأصبحت مصر في عصره قوة عظمى أمتد نفوذها من بلاد الرافدين شمالا وحتى الشلال الرابع جنوبا. عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

تابوت الملك رمسيس الثاني وهو ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر. تولى الحكم بعد وفاه أبيه الملك "سيتي الأول".

يُعتبر رمسيس الثاني من أعظم ملوك العالم القديم. كانت فترة حكمه من أكثر فترات القوة والأزدهار في تاريخ مصر القديمة، حيث شهدت مصر إنتصارات عسكرية هامة وتأمين هائل للحدود. يرجع إلى عصر الأسرة ١٩ حوالى1279-1213ق.م وعثر عليه في خبيئة الدير البحرى ١٨٨١.

تابوت الملك رمسيس الثالث آخر فراعنة مصر العظام أشتهر بحروبه ضد الغزاة النازحين من شعوب البحر ونجاحه في إبعاد خطرهم. يرجع إلى عصر الأسرة ٢٠ ( حوالي 1183-1152 ق.م ) عثر عليه في خبيئة الدير البحرى ١٨٨١.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدات الجارية لنقل المومياوات الملكية من المتخف المصري بالتحرير إلى مقرها النهائي بمتحف الحضارة.

جدير بالذكر ان عملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ستتم وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

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