الطالع الفلكي الثّلاثَاء 28/7/2020..أشْبَال الأسَد!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى التاسعة و24 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الحادية عشرة و18 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 21 أبيب قبطى ، 28 تَمُّوز رُومى ، 7 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -خلّيه يدوء شويّة مِاللى بيعمله فينا(بَسْ ده برضه بابا)-ياحبيبى يابابا ، ياحبيبى يابابا. (عبدالمنعم إبراهيم من فيلم بين القصرين-1962)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 28 يوليو

يُصادف ذكرى ميلاد النّجم يحيى شاهين رَحِمَهُ الله تَعَالى ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم يحيى يحيى حسن شاهين ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(ذقنه مرفوعة/مُرتفعَة/عالية)،(عايِشْ فى تَبَات ونبَات/فى هناء وسَعَادَة)،(الفقراء عندهم البركة)،(مُنعَم عليه بالإرشاد الإلهى)،(متين الصحّة)،(نقىّ وطاهر)، (مصرالفرعونيّة)،(إنّه جَذّاب للغاية)،(علينا أن نعيش ونحيَا)،(شجرة جوزالهند).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: هاتفك قد لا يتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.





برج الثور: هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدَة أو الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الجوزاء: مُجادلة الآخرين قد تبدو لك كمُتعة ذهنيّة لكن ثمنها أسرارك أو تكوين العداوات،تمتّع بلعبة شطرنج بفم مغلق أوتكلم فى الفن والرياضة بعيداً عن أسرارك.





برج السّرطان: تمسّك بثبات أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الأسد: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.





برج العذراء : لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الميزان : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدّهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر،أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

برج العقرب: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: مساعدة واردة تتلقاها من كبار السّن، أنت مُعرّض للطشة برد ثقيلة بسبب تناول المُثلّجات باستمرار وانتقالك من مكان بارد لحار فاحترس لصحّتك.





برج الجدى: إبحث عن مهاراتك ووظفها فيما تُجيده ولا تقلد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الحوت: لاتقبل الأموركما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ دون قصد، درهم وقاية.



