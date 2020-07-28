الطالع الفلكي الثّلاثَاء 28/7/2020..أشْبَال الأسَد!

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى
*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى التاسعة و24 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الحادية عشرة و18 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من  16 يوليو - 16 أغسطس.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.

اليوم 21 أبيب قبطى ، 28 تَمُّوز رُومى ، 7 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -خلّيه يدوء شويّة مِاللى بيعمله فينا(بَسْ ده برضه بابا)-ياحبيبى يابابا ، ياحبيبى يابابا. (عبدالمنعم إبراهيم من فيلم بين القصرين-1962)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم 28 يوليو
يُصادف ذكرى ميلاد النّجم يحيى شاهين رَحِمَهُ الله تَعَالى ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم يحيى يحيى حسن شاهين ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(ذقنه مرفوعة/مُرتفعَة/عالية)،(عايِشْ فى تَبَات ونبَات/فى هناء وسَعَادَة)،(الفقراء عندهم البركة)،(مُنعَم عليه بالإرشاد الإلهى)،(متين الصحّة)،(نقىّ وطاهر)، (مصرالفرعونيّة)،(إنّه جَذّاب للغاية)،(علينا أن نعيش ونحيَا)،(شجرة جوزالهند).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: هاتفك قد لا يتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.

برج الثور: هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدَة أو الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.

برج الجوزاء: مُجادلة الآخرين قد تبدو لك كمُتعة ذهنيّة لكن ثمنها أسرارك أو تكوين العداوات،تمتّع بلعبة شطرنج بفم مغلق أوتكلم فى الفن والرياضة بعيداً عن أسرارك.

برج السّرطان: تمسّك بثبات أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.

برج الأسد: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.

برج العذراء : لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.

برج الميزان : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدّهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر،أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.
 
برج العقرب: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.

برج القوس: مساعدة واردة تتلقاها من كبار السّن، أنت مُعرّض للطشة برد ثقيلة بسبب تناول المُثلّجات باستمرار وانتقالك من مكان بارد لحار فاحترس لصحّتك.

برج الجدى: إبحث عن مهاراتك ووظفها فيما تُجيده ولا تقلد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الدّلو: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج الحوت: لاتقبل الأموركما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ دون قصد، درهم وقاية.

أخبار تهمك

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ 34 دقيقة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

12:30 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»