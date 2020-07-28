إنجي وجدان تتغزل في زوجها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
رشا عادل
غازلت الفنانة إنجي وجدان، زوجها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت إنجي، على الصورة قائله: "بحبك ربنا يخليك لينا وتبقى دايما سندي وضهري وكل حاجة".


وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا" وأضاف آخر"بجد انتي انسانة محترمة جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة".


يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر فرج.

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