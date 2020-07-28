إنجي وجدان تتغزل في زوجها عبر "إنستجرام"
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:21 م
رشا عادل
غازلت الفنانة إنجي وجدان، زوجها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت إنجي، على الصورة قائله: "بحبك ربنا يخليك لينا وتبقى دايما سندي وضهري وكل حاجة".
وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا" وأضاف آخر"بجد انتي انسانة محترمة جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة".
يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر فرج.
وعلقت إنجي، على الصورة قائله: "بحبك ربنا يخليك لينا وتبقى دايما سندي وضهري وكل حاجة".
وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا" وأضاف آخر"بجد انتي انسانة محترمة جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة".
يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر فرج.
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