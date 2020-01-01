القوى العاملة: الوقوف بعرفات أول وثاني أيام عيد الأضحى إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إن ذلك إعمال لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.
 
عبر 16 رحلة طيران .. عودة 2700  عامل مصري من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم
 
تعبر مطار الكويت الدولي  23  رحلة طيران تحمل علي متنها   4030 راكبا إلي مطارات  6  دول هي:  مصر، والإمارات، ولبنان، والأردن والمغرب، وقطر، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى 4 مطارات  في مصر إلى 16 رحلة تقل 2700 عامل مصري من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم  الثلاثاء ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  16 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وأسيوط،  وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 16 رحلة  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الثلاثاء الموافق   28 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا   2700 عامل مصري.

 وقال : إن الرحلة الأولى علي  الكويتية  رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145عاملا، والرحلة الثانية علي  فلاي ايجبت رقم 5302  قيام من مطار الكويت  11:30  تصل مطار  الإسكندرية وعلي متنها  165 عاملا، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5086  قيام من مطار الكويت 12:30 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 165 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة  علي المصرية  رقم 2011  قيام من الكويت 13:45 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها  250  عاملا، والخامسة  علي الكويتية رقم 451 قيام من الكويت  14:15 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة السادسة علي المصرية رحلة رقم 3277  قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 250 عاملا، والرحلة السابعة علي الكويتية رحلة رقم 545  قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الثامنة علي العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 17:05 ، وصوله إلي مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم 1701  قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، وصوله  إلي مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الحادية عشر  علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية عشر علي طيران الجزيرة ، قيام من الكويت 20:05 ، وصول إلي مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر علي  فلاي ايجبت رقم 5084 ، قيام من الكويت 20:30 وصول إلي مطار القاهرة ، وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة الرابعة عشر علي فلاي ايجبت رقم 5048  ، قيام من الكويت 21:30 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الخامس عشر علي طيران العربية - مصر رقم 210  قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة عشر رقم 554 ، قيام من الكويت 23:55 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
 

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