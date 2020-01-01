وفاة فنان كوميدي عراقي بعد إصابته بكرونا.. التفاصيل

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الاثنين، عن وفاة كل من الفنان الكوميدي خلف ضيدان، الذي سبق أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، والشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض.





ونعت النقابة ضيدان، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون.





وكان مدير عام دائرة الصحة في الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تدهور الحالة الصحية للفنان ضيدان بعد إصابته بفيروس كورونا قبل ذلك بأيام.





وقال الحجامي، إن "حالة ضيدان، وصلت إلى مستوى حرج جداً بعد استمرار تدهورها"، مشيراً إلى أن "الفنان يرقد في مستشفى الكرخ العام منذ عشرة أيام".



