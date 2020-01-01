موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في ربع نهائي أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:11 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي
يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


ويسعى النادي الباريسي لعبور عقبة الفريق الإيطالي القوي، وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، فيما يتطلع فريق أتالانتا لاستكمال مغامرته في البطولة، بعد مردوده الجيد على صعيد دوري الأبطال والدوري الإيطالي.


وكان النادي الباريسي قد أطاح بفريق بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16، بينما تجاوز أتلانتا فريق فالنسيا الإسباني.


وسوف تقام المباراة في مدينة لشبونة البرتغالية من لقاء واحد، يوم 12 أغسطس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.


وسوف يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من لقاء أتليتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني، في لقاء نصف النهائي.


أخبار تهمك

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ 36 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

منذ ساعة و نصف

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

12:30 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»