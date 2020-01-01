موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في ربع نهائي أبطال أوروبا

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









ويسعى النادي الباريسي لعبور عقبة الفريق الإيطالي القوي، وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، فيما يتطلع فريق أتالانتا لاستكمال مغامرته في البطولة، بعد مردوده الجيد على صعيد دوري الأبطال والدوري الإيطالي.









وكان النادي الباريسي قد أطاح بفريق بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16، بينما تجاوز أتلانتا فريق فالنسيا الإسباني.









وسوف تقام المباراة في مدينة لشبونة البرتغالية من لقاء واحد، يوم 12 أغسطس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.









وسوف يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من لقاء أتليتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني، في لقاء نصف النهائي.







