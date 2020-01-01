ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل،لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس بقصد الإتجار، بالسلام.

فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1 كيلو جرام)، وكمية من الكيتامين المخدر وزنت (100 جرام)، وعدد (3) زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون، و ميزان حساس، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عاطل اخبار ٤ ايام

أخبار تهمك

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

منذ ساعة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الأهلي يوافق على دفع حق رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

منذ 36 دقيقة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

ضبط عاطلين بحوزتهما 450 كيلو بانجو في الإسماعلية

حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بإمبابة

حبس صاحب جراج ونجله لاتجارهما في المخدرات بأكتوبر

كوكتيل مخدرات.. ضبط عناصر إجرامية لتصنيع المخدرات بالسلام

اعترافات عاطلين لاتجارهما في "مخدر الموت" بأكتوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:17 ص

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

09:11 ص

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

12:30 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»