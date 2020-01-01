أحمد حسن راؤول ينعي طبيب الغلابة "محمد مشالي"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



نعى الشاعر أحمد حسن راؤول طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق راؤول على الصورة قائلاً: " إشترى الآخرة .. وعاش في الدنيا برضا وحب لا مثيل له ..ادى مثال ان الحياه مش فلوس .. الحياه هي نفع الناس ..ماشتكاش .. اتعرض عليه ملايين ورفضها واتبرع بيها .."وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ" .. ربنا يرحمه برحمته ⁦"


وأشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريحات صحفية، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.



يذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.

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