فايلر يستقر على عودة محمد عبدالمنعم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:36 ص
فايلر
فايلر
غدير أحمد
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى، على عودة قلب الدفاع محمد عبدالمنعم المعار لفريق سموحة السكندري، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأصبح عبدالمنعم من مقدرته التواجد داخل صفوف النادي الأهلي لتدعيم الفريق على الصعيد الدفاعي خلال الفترة المقبلة، ويمتلك اللاعب قدرة فنية وبدنية شديدة.


وكان فايلر ضد قرار رحيل محمد عبدالمنعم للفريق السكندري، لإقتناعه الشديد بقدرات اللاعب.


ورفض فايلر ضم أكثر من مدافع تم ترشيحهم له خلال الفترة الماضية، أبرزهم عبد الله بكري، ولكن لم يقتنع السويسري بمستوى أي من المرشحين على الإطلاق.


وقد وجد مسؤولي النادي الأهلي صعوبة في التعاقد مع احمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي الذي يتمسك بالبقاء في إنجلترا خلال الفترة المقبلة، وتأجيل قرار العودة لمصر.


وكان يتطلع فرج عامر رئيس النادي سموحة السكندري باستمرار محمد عبدالمنعم لفترة إضافية بجانب صلاح محسن لاعب الفريق المعار أيضاً من الأهلي.

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