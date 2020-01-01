ديانا كرزون تكشف عن موعد طرح فيديو كليب "الدنيا بتضحك"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة ديانا كرزون عن موعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "الدنيا بتضحك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ديانا كرزون صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك، الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠، الساعه ٥ مساءً، وكل عام وانتو بألف خير عيد اضحى مبارك".


أغنية "الدنيا بتضحك" من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقى خالد مصطفى، تسجيل مكس ماستر كابوو استديو، جيتار و بزق جوزيف دمرجيان، إيقاعات أحمد سامي، والكليب من إخراج صهيب الشايب.

وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية"وجهك الثاني"، وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، وهي باللهجة العراقية.

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