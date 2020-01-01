قبل عيد الأضحى 2020.. جربي وصفات الأناناس لبشرة مشرقة

ساعات قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى المبارك 2020، وتبحث الفتيات خلال تلك الفترة عن ماسكات للتخلص من مشاكل البشرة من التجاعيد وتنظيفها لتكون خالية من الشوائب أثناء الخروج يوم العيد.





وتعتبر فاكهة الأناناس من الفواكه التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة مثل فيتامين ب وفيتامين ج والنحاس والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف الغذائية، كما تعيد للبشرة رونقها ونضارتها من جديد.





الوصفة (1)

إضافة شرائح أناناس وملعقتين كبيرتين من الحليب وخلطهما معاً حتى يتحولوا لعجينة ناعمة

غسل الرقبة والوجه بالماء البارد

وضع العجينة على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة

غسل الوجه بالماء الفاتر

يمكن تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.





الوصفة (2)

إضافة ملعقتين صغيرتين من لب الأناناس

ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان

خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة سميكة

وضعها على الوجه والرقبة بالتساوى

غسل الوجه بالماء البارد