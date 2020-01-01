روسيا تعلن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في روسيا، 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5765 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

 

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

 

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 24.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وقد أعلنت العاصمة موسكو، عن تسجيل 694 إصابة جديدة لتبقى الحصيلة اليومية دون عتبة الـ700 على مدى الشهر الحالي رغم زيادة طفيفة للأرقام خلال الأيام الماضية.

 

ووصل إجمالي الإصابات في المدينة إلى 238641، منها 4411 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 9 حالات أمس.

 

وتماثل 264 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليرتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 174985.

 

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