أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، بينما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ 80 % .

وعن أخبار الطقس في شمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيسود طقس شديد الحرارة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس,





وعن أخبار الطقس في جنوب سيناء، تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما تكون رعدية أحيانا.

أما ليلا؛ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.