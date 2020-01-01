محمد محسن يهنئ زوجته هبة مجدي بمناسبة عيد ميلادها

Advertisements

حرص الفنان محمد محسن على توجيه رسالة تهنئة لزوجته الفنانة هبة مجدي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشر محمد محسن صورتين له برفقة زوجته الفنانة هبة مجدي، وعلق عليها قائلاً:"النهاردة عيد ميلاد حبيبتي وزوجتي، ومن يومين كان عيد جوازنا، يعني كلها أيام مفترجة والحمد لله، كل سنة وأنت طيبة، وربنا يخليكي ويحفظك ليا أنت ودهب،دعواتكم الحلوة لينا يا حبايب".



وفي سياق آخر، طرح محمد محسن منذ أيام قليلة فيديو كليب لنشيد "اسلمي يا مصر"، بمشاركة زوجته هبة مجدي.



والجدير بالذكر أن هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" فرصة تانية"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل،

ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي.